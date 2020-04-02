Нурмагомедов завершил прямой эфир в соцсети после запроса Макгрегора Ирландец пытался выйти на связь с 31-летним бойцом из Дагестана.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов решил провести прямой эфир в своем Instagram, однако, завершил общение с болельщиками после запроса Конора Макгрегора.

Ирландец написал в комментариях: «Добавь меня». Россиянин, в свою очередь, лишь спросил: «Кто зашел?», после чего попрощался с фантами и завершил эфир.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, а перед началом поединка всячески оскорблял своего соперника.

Ранее сообщалось, что промоушен хочет устроить реванш между бойцами и готов организовать его при согласии россиянина.