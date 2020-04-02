Тактаров – о пандемии коронавируса: Рядом аптека, но там нет масок. То есть у нас как всегда

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров высказался о текущем положении в стране на фоне проблем из-за пандемии коронавируса.
«Ну что, население дисциплинированное. Мне кажется, что все прекрасно себя ведут. Неделю так поживем и поймем, что к чему. Сбой, как обычно, дали власти. Слышал, что за нарушения собираются забирать машины. На почте не выдают посылки, говорят, что нужно одевать маски. Рядом аптека, но там нет масок. То есть у нас как всегда.
Если я ещё раз увижу полицейских без масок, если меня кто-то остановит и у них не будет масок, я не дам залезть к себе в машину. Я не стану опускать стекло и давать им документы.
Сегодня меня больше всего добило то, что я не могу получить посылку, потому что у меня нет маски. Но масок нет ни в одной аптеке. Где наши бизнесмены? Сделайте маски, сделайте что-то для своей страны. Мы не можем делать так, что люди будут делать одно, а власти ставить всякие препоны и делать так, чтобы люди не могли себя нормально чувствовать в условиях самоизоляции», – сказал Тактаров в своем Instagram.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочей дней до 30 апреля.
Александр Дюков: РПЛ-2020/21 стартует в середине августа или середине сентября Президент РФС прокомментировал итоги Бюро, на котором было, в частности, решено продлить перерыв в чемпионате-2019/20 до 31 мая. 01.04.2020 20:00 Футбол Безъязычный Алексей Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев «Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Кирилл Новиков: Отправил бы в аренду в Минск Филиппа и Комличенко Главный тренер «Динамо» дал интервью клубному интернет-каналу. 01.04.2020 20:30 Футбол Григорьевская Юлия В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий Павел Худяков: Игроки «Тамбова» отрабатывают зарплату на 230 процентов Спортивный директор клуба-дебютанта РПЛ прокомментировал решение РФС продлить перерыв в чемпионате России до 31 мая. 02.04.2020 12:26 Футбол Григорьевская Юлия Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Оптимально завершить чемпионат к 19 июля и через неделю сыграть финал Кубка Российский футбол приостановлен до 31 мая включительно. Что дальше? 02.04.2020 15:01 Футбол Зибрак Артем Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев