Тактаров – о пандемии коронавируса: Рядом аптека, но там нет масок. То есть у нас как всегда На сегодняшний день от этой болезни скончались более 46 тысяч человек.

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров высказался о текущем положении в стране на фоне проблем из-за пандемии коронавируса.

«Ну что, население дисциплинированное. Мне кажется, что все прекрасно себя ведут. Неделю так поживем и поймем, что к чему. Сбой, как обычно, дали власти. Слышал, что за нарушения собираются забирать машины. На почте не выдают посылки, говорят, что нужно одевать маски. Рядом аптека, но там нет масок. То есть у нас как всегда.

Если я ещё раз увижу полицейских без масок, если меня кто-то остановит и у них не будет масок, я не дам залезть к себе в машину. Я не стану опускать стекло и давать им документы.

Сегодня меня больше всего добило то, что я не могу получить посылку, потому что у меня нет маски. Но масок нет ни в одной аптеке. Где наши бизнесмены? Сделайте маски, сделайте что-то для своей страны. Мы не можем делать так, что люди будут делать одно, а власти ставить всякие препоны и делать так, чтобы люди не могли себя нормально чувствовать в условиях самоизоляции», – сказал Тактаров в своем Instagram.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочей дней до 30 апреля.