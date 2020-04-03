Алексей Кунченко: Как Нурмагомедов может инициировать отмену боя? Что ему сказали, то он и сделал Ранее Нурмагомедов сообщил, что их поединок, намеченный на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса.

Российский боец смешанного стиля Алексей Кунченко прокомментировал заявление чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова об отмене поединка с американцем Тони Фергюсоном.

«Как он может быть инициатором отмены боя? Что ему сказали сверху, то он и сделал. Он всего лишь пешка. Есть проблемы более серьезные, которые нужно решить. Хабиб сам хочет этого боя, а думают, что он избегает его. Есть болельщики положительные, а есть отрицательные, которые постоянно что-то плохое говорят о спортсменах. Это нормально. Пускай говорят. Главное, что Хабиб свою задачу делает, он тренируется, идет к своей цели.

Я знаю, что бой снова организуют. Сначала наше правительство все наладит в стране, а потом опять начнется движение в сторону боя. Бойцы же тренируются, они в форме. Главное, чтобы сказали, что турниры можно снова проводить. Может, в первом же турнире и будет их бой», – цитирует Кунченко «Чемпионат».

Напомним, ранее 31-летний уроженец Дагестана сообщил, что не полетит в США, где, скорее всего, должен был пройти его поединок с Фергюсоном. Он лишь отметил, что следует рекомендациям властей, которые призывают всех граждан РФ соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса.