UFC приостановил работу по организации поединка Усман – Масвидаль Ранее сообщалось, что их бой пройдет в июле 2020 года.

Из-за пандемии коронавируса UFC приостановил работу по организации поединка между чемпионом промоушена Камару Усманом и американцем Хорхе Масвидалем.

Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани, на данный момент нет никаких договоренностей. Более того, в организации не знают, на какой срок планировать эту встречу, поскольку ситуация в мире стремительно меняется.

Ранее Масвидаль заявил, что готов провести бой с Усманом 18 апреля. Таким образом, их поединок мог возглавить турнир UFC 249, главным событием которого должен был стать бой с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.