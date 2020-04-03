UFC приостановил работу по организации поединка Усман – Масвидаль

Из-за пандемии коронавируса UFC приостановил работу по организации поединка между чемпионом промоушена Камару Усманом и американцем Хорхе Масвидалем.
Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани, на данный момент нет никаких договоренностей. Более того, в организации не знают, на какой срок планировать эту встречу, поскольку ситуация в мире стремительно меняется.
Ранее Масвидаль заявил, что готов провести бой с Усманом 18 апреля. Таким образом, их поединок мог возглавить турнир UFC 249, главным событием которого должен был стать бой с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
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