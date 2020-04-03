Хабиб Нурмагомедов – о Макгрегоре: Он как старая проститутка, которая хочет внимания Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал появление Конора Макгрегора во время прямого эфира россиянина в Instagram.

– Появление Конора в прямом эфире на моей странице в Instagram? Я думаю, что он как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время ушло. Так и передайте ему, – сказал Хабиб в интервью ESPN.

Напомним, что во время прямой трансляции россиянина в соцсетях ирландец появился в эфире и попросил в комментариях, чтобы Хабиб добавил его для совместной беседы. Однако вскоре Нурмагомедов завершил трансляцию.

Бойцы проводили совместный поединок в октябре 2018 года – Хабиб одержал победу удушающим приемом.

1 апреля Нурмагомедов заявил об отмене боя против американца Тони Фергюсона, который должен был состояться 18 апреля. Поединок должен был пройти в Нью-Йорке, однако власти штата отменили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса.