Отец Нурмагомедова – о состоянии сына: Где-то в районе 100 млн долларов Российский боец не знает поражений на профессиональном уровне. В его активе 28 боев и 28 побед.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии сына. «В районе 100 млн долларов», – сказал Нурмагомедов-старший в интервью Игорю Рыбакову. 31-летний боец из Дагестана провел в лучшей лиге мира 12 боев и одержал 12 побед. На данный момент он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.