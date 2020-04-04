Тренер Макгрегора: Нет шансов, что Конор заменит Хабиба в бою против Фергюсона Поединок запланирован на 18 апреля.

Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, заявил, что его подопечный не сможет заменить Хабиба Нурмагомедова в поединке против Тони Фергюсона.

«Нет никаких шансов, что Конор примет участие в этом бое. В Ирландии действует строгий карантин из-за коронавируса. Мы не имеем возможности проводить тренировки. Он не может посещать тренажерные залы, потому что они все закрыты», - цитирует тренера MMA Junkie.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться в рамках турнира UFC 249 18 апреля в Бруклине. Из-за ситуации с распространением коронавируса власти штата отменили все массовые мероприятия, и промоушен был вынужден искать другое место для проведения турнира.

На этой неделе россиянин на своей странице в Instagram написал, что находится дома на карантине и не сможет принять участия в поединке.

Добавим, что это было уже пятая попытка UFC организовать этот бой. Ранее поединок срывался из-за проблем со здоровьем у одного из спортсменов.

Фергюсон в своем послужном списке имеет 25 побед при трех поражениях. В последний раз он потерпел поражение в 2012 году. В своем последнем поединке 36-летний американец оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.

Макгрегор одержал 22 победы и потерпел четыре поражения в 26 боях по правилам смешанных единоборств. Последним соперником ирландца был все тот-же Серроне, которого он нокаутировал в первом раунде.