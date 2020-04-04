Магомед Анкалаев: Хабиб не виноват в том, что бой против Фергюсона сорвался

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев считает, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном сорвался не по вине российского спортсмена.
«Думаю, будет несправедливо лишить Нурмагомедова чемпионского пояса. Он не виноват в том, что бой сорвался», - приводит слова Анкалаева RT.
Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться в рамках турнира UFC 249 18 апреля в Бруклине. Из-за ситуации с распространением коронавируса власти штата отменили все массовые мероприятия, и промоушен был вынужден искать другое место для проведения турнира.
На этой неделе россиянин на своей странице в Instagram написал, что находится дома на карантине и не сможет принять участия в поединке.
Добавим, что это было уже пятая попытка UFC организовать этот бой. Ранее поединок срывался из-за проблем со здоровьем у одного из спортсменов.
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