Магомед Анкалаев: Хабиб не виноват в том, что бой против Фергюсона сорвался - Советский спорт
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04 апреля 2020 11:54ММАНечаев Юрий

Магомед Анкалаев: Хабиб не виноват в том, что бой против Фергюсона сорвался

Поединок был запланирован на 18 апреля.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев считает, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном сорвался не по вине российского спортсмена.

«Думаю, будет несправедливо лишить Нурмагомедова чемпионского пояса. Он не виноват в том, что бой сорвался», - приводит слова Анкалаева RT.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться в рамках турнира UFC 249 18 апреля в Бруклине. Из-за ситуации с распространением коронавируса власти штата отменили все массовые мероприятия, и промоушен был вынужден искать другое место для проведения турнира.

На этой неделе россиянин на своей странице в Instagram написал, что находится дома на карантине и не сможет принять участия в поединке.

Добавим, что это было уже пятая попытка UFC организовать этот бой. Ранее поединок срывался из-за проблем со здоровьем у одного из спортсменов.

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