Исмаилов – о поединке с Емельяненко: Лысый против лохматого, будет жарко (видео) Их бой должен пройти в июле этого года.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов оставил запись в соцсети, посвященную поединку против соотечественника Александра Емельяненко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma) 3 Апр 2020 в 11:20 PDT

«Москва, лето, АСА 107, тяжелый вес, лысый против лохматого. Будет жарко!», – подписал видео Исмаилов.

Напомним, их бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. 38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.