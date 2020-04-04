Исмаилов – о поединке с Емельяненко: Лысый против лохматого, будет жарко (видео)

Российский боец ММА Магомед Исмаилов оставил запись в соцсети, посвященную поединку против соотечественника Александра Емельяненко.
«Москва, лето, АСА 107, тяжелый вес, лысый против лохматого. Будет жарко!», – подписал видео Исмаилов.
Напомним, их бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. 38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.
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