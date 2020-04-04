Рустам Хабилов: Неправильно лишать Нурмагомедова титула, UFC должен понимать ситуацию Российский боец UFC Рустам Хабилов считает, что руководство организации не должно лишать Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона.

- Это неправильно, руководство (UFC) должно понимать ситуацию. Если какие-то ошибки допущены, то только с их стороны, - цитирует Хабилова ТАСС.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как в американском промоушене относятся к российским бойцам.

Напомним, что 1 апреля 31-летний россиянин заявил об отмене боя против американца Тони Фергюсона по причине того, что он не может покинуть Россию из-за введения карантина. Первоначально поединок должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, однако власти штата отменили все спортивные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.