На главу UFC Уайта подали в суд по делу о вымогательстве

Президент UFC Дана Уайт оказался в центре скандала.
Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.
История началась еще в 2014 году. Агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос требовал с Уайта 200 тысяч долларов, утверждая, что у него есть доказательства супружеских измен функционера. Однако, вместо денег, Рамос был арестован и провел год в тюрьме за вымогательство. В пятницу Рамос подал в суд на президента UFC. Он считает, что Дана не выполнил пункт договора о неразглашении, согласно которому должен был заплатить 450 тысяч долларов за то, что Рамос не раскрыл подробности уголовного дела пятилетней давности.
«Я только что узнал, что вчера против меня подали иск. Этот парень отсидел в тюрьме за попытку вымогательства пять лет назад. Сейчас он нанял адвоката, также имеющего криминальный бэкграунд. Теперь он требует от меня $10 млн. Он в прошлый раз не получил от меня денег и в этот раз не получит. С нетерпением жду, когда суд отклонит иск и я навсегда избавлюсь от этих подонков», - заявил Уайт.
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