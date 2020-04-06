Шлеменко рассказал, как уладил конфликт с Александром Емельяненко - Советский спорт
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06 апреля 2020 22:29ММАГичунцев Артур

Шлеменко рассказал, как уладил конфликт с Александром Емельяненко

Ранее Емельяненко заявил, что уроженец Омска просит сумасшедшие деньги за их бой и призвал того «спуститься» с небес.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко сообщил, что уладил конфликт с российским бойцом ММА Александром Емельяненко.

К слову, последний заявил, что ему не по душе поведение Шлеменко. Также он подчеркнул, что Александр плохой человек, который часто критикует его выступление и бросил тому вызов.

«Как все вообще получилось. Последний раз, когда я говорил в его адрес что-то, я сказал: «Слушай, позвони, мы решим». И через день мне по Вайберу пришло уведомление о пропущенном вызове. И там высветилась аватарка с логотипом «АЕ». Я перезвонил ему. Он говорит: «Алло». Спрашиваю: «Звонили мне?» Он говорит, что нет. Я отвечаю: «Это Шлеменко звонит». Он начал говорить: «Александр, не бери близко к сердцу, извини, если обидел сильно…» Говорит, мол, зрителей надо разогреть, подогреть интерес к бою. А я сказал, что драться-то с ним не собираюсь. Мне проще драться, если испытываю к человеку негатив. К Александру нет такого.

Не спорю, движениями в инстаграме он подогрел интерес. Но он мне все объяснил, и я удивился, потому что он другим человеком выглядел, чем везде. Он меня спросил: «Ты драться не хочешь?» Я сказал, что у меня нет большого интереса. Тем более за ту сумму, которую предлагают. Мы друг друга поняли. Он сказал: «Вот мой телефон, если что, то звони, всегда готов помочь», – цитирует Шлеменко Sport24.ru.

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