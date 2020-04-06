Официально: Гэтжи и Фергюсон возглавят турнир UFC 249

Американец Джастин Гэтжи заменит чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке с соотечественником Тони Фергюсоном.
Сегодня, 6 апреля он подписал контракт на бой, который возглавит турнир UFC 249. Он состоится 18 апреля, а его место проведения станет известно позднее, о чем заявил Уайт. Функционер также подчеркнул, что бойцы поспорят за звание временного чемпиона лиги.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов отказался от полета в США, отметив, что соблюдает правила, установленные правительством РФ из-за непростой ситуации, вызванной пандемией коронавируса. При этом россиянин заявил, что готов провести бой. По его словам, он ждет информации от UFC по месту проведения турнира.
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