Ассоциация врачей призвала прекратить турниры по смешанным единоборствам на время пандемии Проведение UFC 249 опять под вопросом.

MMAJunkie сообщает о том, что совет директоров Американской ассоциации врачей профессиональных боев (AAPRP) выступил с заявлением, призвав отложить все соревнования по боевым видам спорта из-за пандемии коронавируса.

По мнению врачей соревнования вообще нельзя проводить независимо от того, сколько человек задействовано из-за риска заражения COVID-19

Напомним, что вчера 6 апреля стало известно о том, что UFC продолжает работу по организации турнира UFC 249. Его главным событием должен стать бой Тони Фергюсона против Джастина Гэтжи, который заменит чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Турнир должен состояться 18 апреля, а место его проведения по-прежнему не определено.

Вот что, сказано в заявлении ассоциации врачей профессиональных боев:

«Спортивные мероприятия по всему миру были отменены в связи с повышенным риском заражения и передачи инфекции участниками, болельщиками, официальными лицами и вспомогательным персоналом. Мы рекомендуем отложить все спортивные единоборства до дальнейшего уведомления. Это включает любые события, независимо от количества вовлеченных людей. Любой боевой спорт, происходящий во время глобальной пандемии, подвергает спортсменов, официальных лиц и всех, кто участвует в этом событии, ненужному риску заражения и передачи COVID-19. Кроме того, спортсмены, занимающиеся единоборствами, часто нуждаются в медицинской помощи после боя, и мы не хотим видеть дополнительную нагрузку на уже перегруженную медицинскую систему.

Наша организация остается неизменной в нашей миссии: обслуживать и защищать тех, кто занимается единоборствами».

Американская ассоциация профессиональных врачей профессиональных боев – это организация врачей, которые работают на соревнованиях по боксу и смешанным единоборствам. В организацию входят врачи со всего мира.