Уайт собирается арендовать частный остров для проведения турнира UFC 249

Президент UFC Дэна Уайт в интервью TMZ сообщил о том, что близок к решению проблему с местом проведения турнира UFC 249 и в ближайшее время арендует частный остров.
«Я в одном-двух днях от того, чтобы зарезервировать частный остров, – заявил Уайт. – Сейчас мы создаем там всю необходимую инфраструктуру. Туда смогут приехать бойцы из всех стран. Поскольку я не могу собрать всех иностранных бойцов в США, у меня будет частный остров, на котором будут собираться все спортсмены из других стран. Итак, с 18 апреля UFC возвращается в строй».
Ттурнир UFC 249 по-прежнему запланирован на 18 апреля, хотя за отмену соревнований выступила Американская ассоциация врачей профессиональных боев.
Главным событием вечера станет бой американцем Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи, которые оспорят титул временного чемпиона организации в легком весе. Напомним, что Гэтжи в поединке против Фергюсона заменит чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
В соглавном поединке состоится бой-реванш между Джессикой Андраде и Роуз Намаюнас.
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