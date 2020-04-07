Дана Уайт: Хабиб сразится с победителем боя Фергюсон – Гэтжи Президент UFC прокомментировал замену российского чемпиона в главном поединке турнира UFC 249.

Глава UFC Дана Уайт рассказал о том, что победитель боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи в будущем сразится с чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб выбыл, так что победитель встретится с Хабибом, – цитирует Уайта ESPN. – Не знаю, к чему приведут текущие обстоятельства. Конор Макгрегор хотел драться с Хабибом. Но бой Хабиба с Тони или с Гэтжи состоится, вероятно, в сентябре».

Напомним, что Нурмагомедов оказал лишен возможности покинуть Россию из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемия коронавируса. Вместо Хабиба с Тони Фергюсоном 18 апреля должен сразиться Джастин Гэтжи.

Для проведения турнира, который нельзя провести на территории США, Уайт планирует арендовать некий частный остров.