Дана Уайт: Хабиб не виноват в том, что застрял в России

Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN призвал поклонников смешанных единоборств не винить Хабиба Нурмагомедова в том, что его поединок против Тони Фергюсона в очередной раз сорвался.
«То, что Хабиб застрял в России... Это был полный провал. Однако в этом никто не виноват. Мы все допустили ошибки», – заявил Уайт.
Нурмагомедова на турнире UFC 249 заменит Джастин Гэтжи. Американец 18 апреля должен встретиться в октагоне со своим соотечественником Фергюсоном. Для проведения поединка Уайт собирается в ближайшие время арендовать некий частный остров.
Ранее президент UFC заявил, что победитель боя Фергюсон – Гэтжи в будущем сразится с Нурмагомедовым.
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