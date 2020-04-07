Уайт и UFC собираются каждую неделю проводить бои на острове - Советский спорт
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07 апреля 2020 12:31ММАШарафудинов Виктор

Уайт и UFC собираются каждую неделю проводить бои на острове

Поклонники смешанных единоборств не будут скучать во время карантина.

Глава UFC Дана Уайт близок к оформлению двухмесячной аренды одного из частных остров для проведения боев. Где именно находится это таинственное место, Уайт пока не сообщает, однако уверяет, что будет там проводить поединки каждую неделю.

«Я арендую это место на два месяца, – заявил Уайт в интервью TMZ. – Мы собираемся устраивать там бои каждую неделю. У нас есть несколько дней, чтобы провести работы по организации безопасности на этом острове. Будет создана все необходимая инфраструктура. Работы уже идут».

Глава UFC уверяют, что бойцу смогут прилететь на остров из любой страны. Все бойцы турнира UFC 249 пройдут тестирование на COVID-19.

Напомним, что главным событием вечера 18 апреля должен стать поединок двух американцев Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона. Гэтжи заменил действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который не смог покинуть территорию России из-за ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

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THE WHOLE CARD 🤯 See you on ESPN+ PPV. #UFC249

Публикация от ufc (@ufc)

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