Канделаки получила угрозы от человека, который представился родственником Нурмагомедова - Советский спорт
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07 апреля 2020 16:17ММАГичунцев Артур

Канделаки получила угрозы от человека, который представился родственником Нурмагомедова

Об этом известная телеведущая сообщила в своем Telegram-канале.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, что неизвестный, представившийся родственником чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, угрожал ей за поддержку журналиста Александра Лютикова.

Ранее последний опубликовал материал, в котором сообщил, что Нурмагомедов может позвонить президенту РФ Владимиру Путину и попросить о выезде в США на бой с американцем Тони Фергюсоном. При этом Лютиков связывался с пресс-службой Росавиации, где ему заявили, что полеты в США на данный момент открыты. Позже он получил угрозы от человека, который также представился родственником известного спортсмена.

«Ну что, дорогие друзья, я вновь попала в историю. На дворе вроде бы не 39-й год, живу я не в Германии, а полный набор «арийских» оскорблений прилетел ко мне с родного Кавказа.

Сначала некий фанат (говорят, что даже родственник) Хабиба Нурмагомедова пообещал сделать больно журналисту «Матч ТВ» Саше Лютикову. Тот, конечно, задал провокационные вопросы по поводу отмены боя с Тони Фергюсоном, но мы, все-таки, в XXI веке живем – плюрализм, клики и прочие атрибуты хайпа никак не преступление.

«Чуть попутала, дворняжка», «это тебя должны за ухо к нам привести», «тебе рот надо закрыть», «я считаю что она – это расходный материал».

К оскорблениям от тех, кто считает себя причастными к миру спорта, я за последние пять лет уже привыкла, но не могу не отметить, что этот персонаж превзошел всех остальных моих «почитателей».

Я никогда не боялась говорить мужчинам в глаза то, что я о них думаю (ни в детстве в Тбилиси, ни в любом другом месте и ситуации), но анониму, трусливо несущему свою теорию превосходства в массы и при этом ассоциирующему себя с командой Хабиба, ответить сложно.

Каким бы низким (высокомерным и наглым!) ни был голос в этом аудио, вещает не мужчина. Никакой Кавказ такое существо представлять не способно. А вот позорить – да, бросая тень на основы этики горцев, где важное место занимают уважение к старшим и уважение к женщинам.

Вольно или невольно, Хабиб стал ширмой для экстремистов и радикалов, которые выдают себя за его родственников и друзей, рассылают всем угрозы от его имени. Мне бы хотелось услышать позицию Хабиба конкретно в отношении этого радикала. Кто он ему: родственник, которых не выбирают (но воспитывают), соратник или человек, чьим взглядам Хабиб симпатизирует?

Ну и самое главное. Подпишись своим именем, герой. Или ты экстремист из подполья?» – написала Канделаки.

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