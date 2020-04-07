Глава UFC: Не стоит винить Нурмагомедова, мы сами отправили его в Россию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 апреля 2020 23:04ММАГичунцев Артур

Глава UFC: Не стоит винить Нурмагомедова, мы сами отправили его в Россию

Функционер обратился ко всем фанатам ММА.

Президент UFC Дана Уайт высказался после срыва по организации поединка Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон.

Ранее чемпион промоушена в легком весе отказался лететь в США и обосновал свою позицию тем, что соблюдает карантин, а также следует рекомендациям руководства страны. Таким образом, 36-летний американец получил в соперники соотечественника Джастина Гэтжи.

«Тони принял все как должное. Он сразу согласился на бой, а ведь это сложно, потому что он столько времени готовился к титульному поединку.

Я знаю, что многие в бешенстве от того, что сделал Хабиб, но поймите одну вещь – в этой ситуации виноваты все. Абсолютно. К тому же, посмотрите, как изменился мир. Не стоит винить его, мы сами отправили Нурмагомедова в Россию, а теперь он не может вылететь из-за закрытия границ.

Впрочем, я очень жду боя Фергюсон – Гэтжи. Это очень крутой поединок. Мы увидим сражение двух бойцов мирового уровня», – цитирует Уайта ESPN.

Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Рублев: Морально уже готов к отмене сезона «Соревнования никогда не прекращаются». Джокович сыграл в теннис сковородкой (видео) ATP и WTA продлили паузу в соревнованиях из-за коронавируса до 13 июля
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост. 01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег
Разыскивается «русская Нильссон». Кто у нас может перейти из лыж в биатлон? Решение одной из сильнейших лыжниц мира Стины Нильссон сменить вид спорта породило новую волну разговоров: может, что-то подобное стоит осуществить и в России? 31.03.2020 11:00 Биатлон Тигай Лев, Волохов Юрий
КХЛ на самоизоляции. Почему лига молчит про «Адмирал» Первого апреля в Приморье было объявлено, что клуб из Владивостока лишился средств для выступления в КХЛ. Однако никаких комментариев от лиги до сих пор нет. 02.04.2020 19:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Агент: Шалунов отправится в «Чикаго» Источник: Ларионов может возглавить «Салават Юлаев» Источник: Барабанов заключил контракт с «Торонто»
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Проблемы шерифа индейцев не волнуют. В защиту футболистов, отказывающихся беднеть Игроки все чаще выражают недовольство урезанием зарплат во время пандемии. И их не только можно, но и нужно понять. 06.04.2020 18:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Новости
23:04 ММА Глава UFC: Не стоит винить Нурмагомедова, мы сами отправили его в Россию
22:47 Баскетбол Чемпионат Италии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса
22:20 Формула-1 Гран-При Канады перенесли на неопределенный срок
21:56 Фигурное катание Фигуристка Шошина заболела в Италии коронавирусом
21:55 Футбол СМИ: В Германии планируют доиграть футбольный сезон без зрителей
21:30 Футбол СМИ: «Милан» начал переговоры с Давидом Сильвой
21:16 Хоккей Агент: Шалунов отправится в «Чикаго»
20:51 Бокс Александр Поветкин: Хотел бы провести реванш с Владимиром Кличко
20:36 Фигурное катание Фигуристка Щербакова рассказала о тренировках во время карантина
20:22 Футбол ФИФА продлила сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса
20:19 Футбол Глава попечительского совета РФС утратил лидерство в списке самых богатых россиян
20:00 Футбол «Спартак» – Селихову: Ждем тебя на поле, Саша (видео)
19:44 Футбол Маттеус считает, что Нойер покинет «Баварию» по окончании сезона
19:26 Футбол Клопп – о переходе Коутиньо в «Барселону»: Я уважал его решение с первой секунды
19:11 Футбол Слуцкий – Игнатьеву: Дальнобойщик-лох и нарушитель карантина (фото)
18:51 Футбол Гиггз не включил Роналду в символическую сборную «Манчестер Юнайтед»
18:34 Хоккей Бывший защитник сборной Швейцарии Шаппот скончался от коронавируса
18:16 Биатлон Губерниев – о ситуации в СБР: Конфликт исчерпан, конференции не будет
17:58 ММА Хрюнов прокомментировал отказ Нурмагомедова лететь в США на поединок с Фергюсоном
17:40 Футбол Чемпионат Испании могут возобновить 28 мая
Теплый стан: незаконная ветка метро вгрызается в природный заказник
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Коронавирус добрался до Сорочинска: на 7 апреля четыре новых случая в регионе
Разбитые окна, здания без крыш, поврежденные машины: первые итоги урагана в Омске
Еще пять нижегородцев с коронавирусом выписаны из больницы
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика