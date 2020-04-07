Глава UFC: Не стоит винить Нурмагомедова, мы сами отправили его в Россию

Президент UFC Дана Уайт высказался после срыва по организации поединка Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон.
Ранее чемпион промоушена в легком весе отказался лететь в США и обосновал свою позицию тем, что соблюдает карантин, а также следует рекомендациям руководства страны. Таким образом, 36-летний американец получил в соперники соотечественника Джастина Гэтжи.
«Тони принял все как должное. Он сразу согласился на бой, а ведь это сложно, потому что он столько времени готовился к титульному поединку.
Я знаю, что многие в бешенстве от того, что сделал Хабиб, но поймите одну вещь – в этой ситуации виноваты все. Абсолютно. К тому же, посмотрите, как изменился мир. Не стоит винить его, мы сами отправили Нурмагомедова в Россию, а теперь он не может вылететь из-за закрытия границ.
Впрочем, я очень жду боя Фергюсон – Гэтжи. Это очень крутой поединок. Мы увидим сражение двух бойцов мирового уровня», – цитирует Уайта ESPN.
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