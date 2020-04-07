Джастин Гэтжи: Отправлю Фергюсона спать Американец сменил в этой паре россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Топовый боец UFC Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Тони Фрегюсоном, который возглавит турнир, намеченный на 18 апреля.

«Во всей этой ситуации очень много неизвестности. Впрочем, я прекрасно понимаю, с кем мне придется драться. Он готовился к бою против Хабиба, готовился драться за пояс.

Мне предстоит преодолеть свои страхи. Еще никогда я не выходил на коротком уведомлении. С другой стороны, у меня есть шанс побороться за титул. Даже если я проиграю, останусь в той же позиции, что и сейчас, но при этом получу приличный чек.

Фергюсон – идеальный партнер для танца. Лучше и не придумаешь. У него сумасшедшее кардио, он всегда идет вперед, а я мощно бью. Когда я сделаю это, он отправится спать. Если этого не случится, он разобьет локти об мою голову или задушит в поздних раундах. Чтоб избежать этого, я должен его вырубить. Я хочу добиться победы ради своей семьи», – цитирует Гэтжи TMZ Sports.