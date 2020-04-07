Джастин Гэтжи: Отправлю Фергюсона спать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 апреля 2020 23:50ММАГичунцев Артур

Джастин Гэтжи: Отправлю Фергюсона спать

Американец сменил в этой паре россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Топовый боец UFC Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Тони Фрегюсоном, который возглавит турнир, намеченный на 18 апреля.

«Во всей этой ситуации очень много неизвестности. Впрочем, я прекрасно понимаю, с кем мне придется драться. Он готовился к бою против Хабиба, готовился драться за пояс.

Мне предстоит преодолеть свои страхи. Еще никогда я не выходил на коротком уведомлении. С другой стороны, у меня есть шанс побороться за титул. Даже если я проиграю, останусь в той же позиции, что и сейчас, но при этом получу приличный чек.

Фергюсон – идеальный партнер для танца. Лучше и не придумаешь. У него сумасшедшее кардио, он всегда идет вперед, а я мощно бью. Когда я сделаю это, он отправится спать. Если этого не случится, он разобьет локти об мою голову или задушит в поздних раундах. Чтоб избежать этого, я должен его вырубить. Я хочу добиться победы ради своей семьи», – цитирует Гэтжи TMZ Sports.

Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Еще по теме:
«Мерседес» переоборудовал базу в Бриксуорте для производства систем ИВЛ Артемий Панарин: От карантина у меня уже фляга немного подъезжает Василий Березуцкий: Мне кажется, чемпионат России не будет доигран
Кристиан Нобоа: Я – в Сочи, родные – в Эквадоре. Очень за них боюсь Один из лидеров «Сочи» рассказал о жизни в самоизоляции. 07.04.2020 17:00 Футбол Григорьевская Юлия
Почему Фетисов не предлагал госкорпорациям США финансировать НХЛ? Вячеслав Фетисов – выдающийся хоккеист. В мировой истории из защитников разве что Бобби Орр мог бы с ним сравниться. 02.04.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий
Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав
Разыскивается «русская Нильссон». Кто у нас может перейти из лыж в биатлон? Решение одной из сильнейших лыжниц мира Стины Нильссон сменить вид спорта породило новую волну разговоров: может, что-то подобное стоит осуществить и в России? 31.03.2020 11:00 Биатлон Тигай Лев, Волохов Юрий
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост. 01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег
Почему бы болельщикам «Адмирала» не написать письмо Абрамовичу или Гейтсу? Некие болельщики «Адмирала» (хоккей), «Луча» (футбол), «Спартака-Приморье» (баскетбол), «Приморочки» (волейбол) написали открытое письмо Президенту России. 04.04.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Шипачеву – «Золотую клюшку», Галимов – лучший новичок. Подводим итоги закрывшегося сезона В 1980 году в Советском Союзе решили не раздавать слонов – не называть лучших игроков сезона. 05.04.2020 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
23:50 ММА Джастин Гэтжи: Отправлю Фергюсона спать
23:40 Футбол Антон Коченков: Сокращение зарплат? «Локомотив» хочет снизить, футболисты не хотят
23:19 Хоккей Форвард «Эдмонтона» Кейв введен в медикаментозную кому
23:04 ММА Глава UFC: Не стоит винить Нурмагомедова, мы сами отправили его в Россию
22:47 Баскетбол Чемпионат Италии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса
22:20 Формула-1 Гран-При Канады перенесли на неопределенный срок
21:56 Фигурное катание Фигуристка Шошина заболела в Италии коронавирусом
21:55 Футбол СМИ: В Германии планируют доиграть футбольный сезон без зрителей
21:30 Футбол СМИ: «Милан» начал переговоры с Давидом Сильвой
21:16 Хоккей Агент: Шалунов отправится в «Чикаго»
20:51 Бокс Александр Поветкин: Хотел бы провести реванш с Владимиром Кличко
20:36 Фигурное катание Фигуристка Щербакова рассказала о тренировках во время карантина
20:22 Футбол ФИФА продлила сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса
20:19 Футбол Глава попечительского совета РФС утратил лидерство в списке самых богатых россиян
20:00 Футбол «Спартак» – Селихову: Ждем тебя на поле, Саша (видео)
19:44 Футбол Маттеус считает, что Нойер покинет «Баварию» по окончании сезона
19:26 Футбол Клопп – о переходе Коутиньо в «Барселону»: Я уважал его решение с первой секунды
19:11 Футбол Слуцкий – Игнатьеву: Дальнобойщик-лох и нарушитель карантина (фото)
18:51 Футбол Гиггз не включил Роналду в символическую сборную «Манчестер Юнайтед»
18:34 Хоккей Бывший защитник сборной Швейцарии Шаппот скончался от коронавируса
Теплый стан: незаконная ветка метро вгрызается в природный заказник
Коронавирус добрался до Сорочинска: на 7 апреля четыре новых случая в регионе
В Карелии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
ЦБЖ в период самоизоляции предложил ростовчанам взять собаку из приюта
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика