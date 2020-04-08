Нурмагомедов вспомнил, как завоевал чемпионский титул UFC (видео) 31-летний уроженец Дагестана выступает в лучшей лиге мира с 2012 года.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал запись в соцсети, посвященную завоеванию чемпионского титула в UFC.

Напомним, Нурмагомедов выиграл пояс в легком весе весной 2018 года. Он сделал это в поединке против американца Эла Яквинты.

«Ровно два года назад, как же быстро время проходит, история продолжается», – написал боец, выложив следующее видео:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 7 Апр 2020 в 1:19 PDT

Добавим, что на данный момент Нурмагомедов провел в UFC 12 боев и одержал 12 побед.