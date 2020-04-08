Алексей Олейник: Лучший тяжеловес в истории? А я могу назвать Олейника?

Российский боец UFC Алексей Олейник высказался о лучшем представителе тяжелого веса в истории смешанных единоборств.
«Лучший тяжеловес в истории? А я могу назвать Алексея Олейника? У Олейника всегда есть хороший шанс, потому что он всегда готов», – цитирует россиянина BJPenn.
Следующий поединок россиянин проведет против бразильца Фабрисио Вердума.
Добавим, что в крайнем поединке он выиграл у американца Мориса Грина, а бразилец проиграл россиянину Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
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