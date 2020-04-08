Алексей Олейник: Лучший тяжеловес в истории? А я могу назвать Олейника? - Советский спорт
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08 апреля 2020 13:18ММАГичунцев Артур

Алексей Олейник: Лучший тяжеловес в истории? А я могу назвать Олейника?

За всю карьеру в ММА 42-летний россиянин одержал 58 побед и потерпел 13 поражений.

Российский боец UFC Алексей Олейник высказался о лучшем представителе тяжелого веса в истории смешанных единоборств.

«Лучший тяжеловес в истории? А я могу назвать Алексея Олейника? У Олейника всегда есть хороший шанс, потому что он всегда готов», – цитирует россиянина BJPenn.

Следующий поединок россиянин проведет против бразильца Фабрисио Вердума.

Добавим, что в крайнем поединке он выиграл у американца Мориса Грина, а бразилец проиграл россиянину Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

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