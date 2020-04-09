Конор назвал Хабиба русалочкой, которая укутывает ноги

«Левая Конора. Фронт-кик Андерсона Силвы. Болевой от Ронды Роузи. Бомба от Хендерсона. Хай-кик Крокопа. Повторяющиеся сайт-кики от Джонса по колену. И Хабиб — русалочка, которая укутывает твои ноги. Что это за спорт? Вы уже знаете, кто тут величайший», - такая запись появилась в твиттере Макгрегора. Позже ирландец удалил твит, но его успели процитировать многие СМИ.
Напомним, что Нурмагомедов не примет участия в запланированном на 18 апреля турнире UFC 249. В бою с Тони Фергюсоном российского чемпиона заменит Джастин Гэтжи.
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