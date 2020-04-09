Опубликован проморолик боя Фергюсон – Гэтжи (видео) Место проведения поединка по-прежнему неизвестно.

Глава UFC Дана Уайт опубликовал в своем твиттере официальный проморолик главного события турнира UFC 249 боя Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Напомним, что Гэтжи заменит чемпионата UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Поединок должен состояться 18 апреля. Новое место проведения турнира до сих пор не подтверждено. Уайт заявлял, что намерен арендовать некий частный остров.