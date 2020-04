Опубликован проморолик боя Фергюсон – Гэтжи (видео)

Глава UFC Дана Уайт опубликовал в своем твиттере официальный проморолик главного события турнира UFC 249 боя Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Напомним, что Гэтжи заменит чемпионата UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Поединок должен состояться 18 апреля. Новое место проведения турнира до сих пор не подтверждено. Уайт заявлял, что намерен арендовать некий частный остров.

this is gonna be a FUN fight. Just a little over a week and we will be watchin a LIVE fight again!!! pic.twitter.com/DGJPbbod5F