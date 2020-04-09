Монсон считает, что у Нурмагомедова была возможность вылететь в США 31-летний уроженец Дагестана не смог покинуть родину из-за закрытия границ.

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова не лететь в США на поединок против американца Тони Фергюсона.

Чемпион обосновал свою позицию тем, что соблюдает карантин, а также следует рекомендациям руководства страны. Таким образом, 36-летний Фергюсон получил в соперники соотечественника Джастина Гэтжи.

«У Хабиба был свой план подготовки и проведения боя. Кто вообще ждал коронавирус и пандемию? Это изменило все и внесло много неопределенности. Возможно, Хабиб мог лично попросить разрешения на выезд у Путина, но не стал. Может, он мог бы покинуть Россию, а может – нет.

Думаю, он не хотел вызывать всеобщий гнев из-за каких-то персональных просьб и послаблений. К тому же все упирается в его собственные планы. Он чемпион, у него есть конкретная схема подготовки к бою вплоть до дат перелетов: когда он прилетает в Россию и когда возвращается в Америку. Именно благодаря такому подходу он и чемпион. Когда происходят такие обстоятельства, как коронавирус, из-за которых дела идут под откос, подготовка становится невозможной. Я не осуждаю Хабиба. Это его выбор – отказаться от боя, к которому он считает, что не сможет подготовиться в должной мере», – цитирует Монсона Sport24.ru.