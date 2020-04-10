Тони Фергюсон – об отмене турнира UFC 249: Уверен, что для этого есть веская причина

- Знаете что? Я уверен, что для этого есть веская причина. Давайте будем реалистами. Я должен продолжать верить. Я должен выдержать это… и просто сосредоточиться на том, что способен контролировать, а именно на пульсе и дыхании.
Каждый раз, когда я просыпаюсь, я работаю над собой, читаю молитву, обнимаю своего сына … или… целую свою жену. Я просто продолжаю делать то, что делал раньше. Что буду делать теперь? Я не перестану улыбаться и продолжу тренировки. И знаете что? Я собираюсь накачать мышцы. Я худой. И собираюсь накачать мышцы. Буду стараться изо всех сил. И сделаю это, - приводит слова Фергюсона The Orange County Register.
Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что все попытки провести турнир, оказались неудачными.
Напомним, что изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи.
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