Дана Уайт: На данный момент наши партнеры попросили перенести турниры - Советский спорт
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10 апреля 2020 09:58ММА

Дана Уайт: На данный момент наши партнеры попросили перенести турниры

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что турнир UFC 249 может состоятся уже в мае.

- Частный остров - реальная тема, там уже строится инфраструктура. Мы готовы будем вернуться, как только это кончится, возможно, уже в следующем месяце. На данный момент наши партнеры попросили перенести турниры, - приводит ТАСС слова Уайта со ссылкой на инстаграм главы UFC.

Ранее Уайт заявил, что организация была готова провести турнир, но получила звонок сверху, в котором им посоветовали остановиться.

Позже американский боец Тони Фергюсон прокомментировал отмену турнира UFC 249.

Напомним, что изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи.

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