Ризван Магомедов: Куда сейчас лететь нужно? Найдете рейс, не забудьте набрать Путину

«Куда сейчас лететь нужно? Как найдете рейс, не забудьте набрать Путину», — написал Магомедов в своем инстаграм.
Напомним, что изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи. Однако в пятницу утром глава UFC заявил об отмене турнира по требованию сверху.
Позже Уайт сообщил, что партнеры организации попросили перенести ближайшие турниры на более поздние даты, а турнир UFC 249 может состояться уже в мае.
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