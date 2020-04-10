Ризван Магомедов: Куда сейчас лететь нужно? Найдете рейс, не забудьте набрать Путину Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал отмену турнира UFC 249.

«Куда сейчас лететь нужно? Как найдете рейс, не забудьте набрать Путину», — написал Магомедов в своем инстаграм.

Напомним, что изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи. Однако в пятницу утром глава UFC заявил об отмене турнира по требованию сверху.

Позже Уайт сообщил, что партнеры организации попросили перенести ближайшие турниры на более поздние даты, а турнир UFC 249 может состояться уже в мае.