Фанаты Хабиба Нурмагомедова «атаковали» инстаграм Роналду

Криштиану (212 миллионов подписчиков) опубликовал в инстаграме свое фото в защитной маске цветов португальского флага.
Рядом с изображением стояла запись: «В этот непростой для всего мира момент очень важно объединиться и поддерживать друг друга. Давайте каждый из нас сделает все, что может, для помощи».
Пост поддержал Хабиб Нурмагомедов (20 млн подписчиков), разумеется, собрав огромное количество лайков (более 11 тысяч). Люди тут же стали писать сообщения Хабибу в инстаграме Роналду. В основном - со словами поддержки после истории с отмененным турниром UFC 249.
За считанные часы набралось почти 400 ответов, адресованных россиянину. Напомним, что в своем инстаграме Хабиб ранее рассказал о том, как надо относиться к критике.
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