Хабиб: Даже люди, менявшие ход истории, не спаслись, что уж говорить о нас Российский чемпион UFC рассказал о своем отношении к критике.

«Никогда не полагайся на кого-то и тем более не рассчитывай, кому ты дорог, тому даже говорить не придется о чем-либо, человек, который дорожит тобою, сам увидит в чем ты нуждаешься, - написал Нурмагомедов в своем инстаграме. - Только упорный труд и самоотдача, и понимание того, что результат дает только Всевышний. Если чего-то добился, не удивляйся критике, относись к этому спокойно и с пониманием, а вообще будет идеально, если из этой критики ты возьмешь плюсы, а минусы просто отпустишь. До нас было много великих людей, которые меняли ход истории человечества, но даже они не спаслись от людских мнений, а что говорить о нас... Пусть Всевышний поможет нам всем в эти тяжелые дни».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов отказался от участия в турнире UFC 249, где его в бою с Тони Фергюсоном заменили на Джастина Гэтжи. Многие обвинили Хабиба в трусости. Но в итоге турнир, который планировалось провести 18 апреля, отменили.