Хабиб: Даже люди, менявшие ход истории, не спаслись, что уж говорить о нас - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 апреля 2020 09:45ММАСергеев Иван

Хабиб: Даже люди, менявшие ход истории, не спаслись, что уж говорить о нас

Российский чемпион UFC рассказал о своем отношении к критике.

«Никогда не полагайся на кого-то и тем более не рассчитывай, кому ты дорог, тому даже говорить не придется о чем-либо, человек, который дорожит тобою, сам увидит в чем ты нуждаешься, - написал Нурмагомедов в своем инстаграме. - Только упорный труд и самоотдача, и понимание того, что результат дает только Всевышний. Если чего-то добился, не удивляйся критике, относись к этому спокойно и с пониманием, а вообще будет идеально, если из этой критики ты возьмешь плюсы, а минусы просто отпустишь. До нас было много великих людей, которые меняли ход истории человечества, но даже они не спаслись от людских мнений, а что говорить о нас... Пусть Всевышний поможет нам всем в эти тяжелые дни».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов отказался от участия в турнире UFC 249, где его в бою с Тони Фергюсоном заменили на Джастина Гэтжи. Многие обвинили Хабиба в трусости. Но в итоге турнир, который планировалось провести 18 апреля, отменили.

В клубе Месси – пожар. Все, что известно о скандале в «Барселоне» В стане чемпионов Испании в четверг полыхнуло так, что теперь президент «Барсы» ЖозепБартомеу наверняка лишится своего поста. Рассказываем подробности. 10.04.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
«Барса»-гейт, «Локо» сокращает зарплаты, вирус у легенды «Ливерпуля» В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 11.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество Врач Александр Дзидзария, который также занимается джиу-джитсу в клубе «Стрела» (где тренируется Александр Волков), рассказал о том, как проходит его болезнь и что нужно делать, чтобы избежать заражения. 10.04.2020 07:45 ММА Усачев Владислав
Новости
11:05 Хоккей Борис Миронов: Надеюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки
11:00 Футбол Россиянин Смертин и украинец Лужный попали в список худших в истории чемпионов АПЛ
10:49 Футбол Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом
10:34 Хроника Василий Уткин: Никто и никогда не увидит денег, которые идут в пенсионный фонд РФ
10:32 Бокс Майк Тайсон: Я не смог бы победить Али в реальном бою
10:07 Биатлон Анфиса Резцова о словах Губерниева: За такое сажать надо
10:05 Баскетбол Клубы НБА попросят перенести драфт 2020 года из-за коронавируса
09:47 Биатлон Владимир Драчев: Я категорически против приглашения Королькевича и Кабукова
09:45 ММА Хабиб: Даже люди, менявшие ход истории, не спаслись, что уж говорить о нас
09:31 Футбол Роберто Карлос: Ходжсон уничтожил меня в «Интере», заставив играть в полузащите
09:14 Футбол Марчелло Липпи: Сезон должен заканчиваться на поле
08:59 Футбол «Тоттенхэм» заинтересован в переходе Коутиньо
08:46 Хоккей Билл Дэйли: Мы твердо намерены доиграть этот сезон и будем ждать сколько потребуется
08:29 Хоккей Билл Дэйли: Цель НХЛ - подготовиться к любому повороту в развитии ситуации
08:12 Футбол Роналду и Буффон приняли участие в кампании по сбору средств для Красного креста (фото)
00:01 ММА Джастин Гэтжи: Сейчас мы все должны победить в бою против коронавируса
23:40 Футбол В «Лестере» не будут увольнять сотрудников
23:32 Хоккей Источник: Фрэнсон покинет «Авангард»
23:20 Хоккей Илья Ковальчук: Переход в СКА был правильным решением, я хотел выиграть Олимпиаду
22:58 Футбол В Италии продлили карантин до 3 мая
В Москве резко ужесточают режим противовирусных мер и запретов
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Тагиле бизнесмены жалуются на «коронавирусные каникулы». Что говорят их работники?
Похороны во время самоизоляции: как провожают в последний путь в Белгородской области
«Дары Уфаня»: как вспышка коронавируса в РКБ изменила Башкирию за неделю
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика