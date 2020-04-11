Ян заявил о желании сразиться с Сехудо на турнире UFC 250 Российский боец назвал американца «тройным клоуном».

Петр Ян заявил, что готов сразиться с чемпионом UFC в легчайшем весе Генри Сехудо, если с американцем не сможет провести бой бразилец Жозе Алдо. Ранее СМИ сообщали о том, что у Алдо возникли проблемы с оформлением визы для въезда в США.

«Если турнир UFC 250 будет проведен на острове, значит ли это, что Жозе Алдо не потребуется виза и он по-прежнему сможет драться с Генри Сехудо? Или наконец настало время старикам вернуться в конец очереди и дать законному претенденту свергнуть с пьедестала этого тройного клоуна?» — написал Петр Ян в твиттере.

27-летний Ян в профессиональных боях ММА одержал 14 побед, потерпев одно поражение.

33-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе Сехудо в октагоне добился 15 побед при двух поражениях.