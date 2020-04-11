Олег Тактаров: Полет на Марс более реален, чем поединок Хабиба и Фергюсона Бывший чемпион UFC уверен, что бой россиянина и американца никогда не состоится.

Актер и бывший боец ММА Олег Тактаров высказался по поводу очередной неудачной попытки организовать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

«Поединок Тони – Хабиб? Всем уже наплевать. Спрашиваете про фантастику. Спросите, когда мы полетим на Марс, встретимся с новой галактикой… Это более реально», – заявил Тактаров во время прямого эфира на своей странице в инстаграме.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона был отменен уже в пятый раз. Россиянин и американец должны были встретиться 18 апреля в Нью-Йорке на турнире UFC 249, но поединок не удалось организовать из-за пандемии коронавируса.

Сначала было объявлено о замене россиянина на Джастина Гэтжи, и президент UFC Дана Уайт собирался провести турнир на частном острове, однако это оказалось невозможным из-за рекомендаций властей США.