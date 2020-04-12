Фергюсон продолжает тренировки, несмотря на отмену турнира UFC 249 (фото) - Советский спорт
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12 апреля 2020 08:11ММАГичунцев Артур

Фергюсон продолжает тренировки, несмотря на отмену турнира UFC 249 (фото)

Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса.

Первый номер легкого веса Тони Фергюсон опубликовал запись в соцсети, отметив, что по-прежнему занимается весогонкой, хотя турнир UFC 249, где он должен был подраться с соотечественником Джастином Гэтжи, был отменен.

«Все еще работаю. Хочу сделать вес к пятнице», – написал 36-летний американец, выложив следующее фото:

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Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

Добавим, что турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля. Изначально Фергюсон должен был подраться с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым, однако, россиянин не смог прилететь в США из-за закрытия границ.

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