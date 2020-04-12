Фергюсон продолжает тренировки, несмотря на отмену турнира UFC 249 (фото)

Первый номер легкого веса Тони Фергюсон опубликовал запись в соцсети, отметив, что по-прежнему занимается весогонкой, хотя турнир UFC 249, где он должен был подраться с соотечественником Джастином Гэтжи, был отменен.
«Все еще работаю. Хочу сделать вес к пятнице», – написал 36-летний американец, выложив следующее фото:
Добавим, что турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля. Изначально Фергюсон должен был подраться с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым, однако, россиянин не смог прилететь в США из-за закрытия границ.
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья «Коронавирус отбирает работу у ваших болельщиков, а вы – торгуетесь…» Наш автор «предъявляет» российским футболистам за их жадность. 10.04.2020 19:00 Футбол Лукачи Анастасия Валерий Карпин: Может, я переболел коронавирусом бессимптомно Главный тренер «Ростова» рассказал о жизни команды в самоизоляции. 10.04.2020 17:00 Футбол Григорьевская Юлия Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост.
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