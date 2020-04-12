Фергюсон продолжает тренировки, несмотря на отмену турнира UFC 249 (фото) Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса.

Первый номер легкого веса Тони Фергюсон опубликовал запись в соцсети, отметив, что по-прежнему занимается весогонкой, хотя турнир UFC 249, где он должен был подраться с соотечественником Джастином Гэтжи, был отменен.

«Все еще работаю. Хочу сделать вес к пятнице», – написал 36-летний американец, выложив следующее фото:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) 11 Апр 2020 в 4:06 PDT

Добавим, что турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля. Изначально Фергюсон должен был подраться с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым, однако, россиянин не смог прилететь в США из-за закрытия границ.