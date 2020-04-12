Волков – о карантине: Многие говорят об ограничении свободы, но я не чувствую этого Ранее президент России Владимир Путин объявил, что карантин продлится до 30 апреля.

Российский боец UFC Александр Волков рассказал, чем занимается, находясь на карантине.

«Многие говорят, об ограничении свободы, но лично я не чувствую этого. Добрался до многих вещей, до которых не доходили руки, читаю книги, экспериментирую с тренировками и, конечно, провожу время с семьей.

Оставайтесь позитивными, будьте в физическом тонусе, и никакой вирус вам будет не страшен! Всем – здоровья», – написал боец в своем Instagram.

На сегодняшний день из-за пандемии коронавируса скончались более 108 тысяч человек.