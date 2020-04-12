«Хамское отношение». Шлеменко показал, как в аптеках Омска относятся к льготникам (видео) Боец попробовал себя в роли волонтера.

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко решил помочь людям в поиске лекарств во время пандемии коронавируса. В своем Instagram он опубликовал ролик с похода в аптеку, где, по его словам, столкнулся с хамским отношением.

«Люди будьте добрее друг к другу. Попробовав себя в роли волонтеров, мы столкнулись с хамским и недопустимым отношением сотрудников Госаптек к людям, получающим льготные препараты, хотя категория этих граждан одна из самых незащищенных и требующих нашей поддержки.

В частности, сегодня, в аптеках № 182 и № 194 нам откровенно нагрубили и специально задержали получение лекарств. В такое непростое время мы должны объединяться и помогать друг другу, но к сожалению, многие этого не понимают», – написал боец.