Фотограф, запечатлевший победу Нурмагомедова над Макгрегором, умер от коронавируса - Советский спорт
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13 апреля 2020 21:38ММАГичунцев Артур

Фотограф, запечатлевший победу Нурмагомедова над Макгрегором, умер от коронавируса

Об этом сообщает BJPenn.

Американский фотограф Энтони Кауси, работавший в сфере смешанных единоборств, скончался на 49-м году жизни, а причиной его смерти стал коронавирус.

За несколько дней до кончины Кауси опубликовал фото в соцсети и написал: «Никогда не думал, что у меня будет что-то подобное. Я думал, что я несокрушим».

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Публикация от Anthony Causi (@acausi)

Напомним, Кауси считался одним из лучших фотографов UFC. В частности, он запечатлел победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Корором Макгрегором.

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Публикация от Anthony Causi (@acausi)

На сегодняшний день от коронавируса по всему миру скончались более 114 тысяч человек.

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