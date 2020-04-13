Фотограф, запечатлевший победу Нурмагомедова над Макгрегором, умер от коронавируса Об этом сообщает BJPenn.

Американский фотограф Энтони Кауси, работавший в сфере смешанных единоборств, скончался на 49-м году жизни, а причиной его смерти стал коронавирус.

За несколько дней до кончины Кауси опубликовал фото в соцсети и написал: «Никогда не думал, что у меня будет что-то подобное. Я думал, что я несокрушим».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Causi (@acausi) 22 Мар 2020 в 10:49 PDT

Напомним, Кауси считался одним из лучших фотографов UFC. В частности, он запечатлел победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Корором Макгрегором.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Causi (@acausi) 6 Окт 2018 в 11:49 PDT

На сегодняшний день от коронавируса по всему миру скончались более 114 тысяч человек.