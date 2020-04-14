Александр Емельяненко спел «Марш советских танкистов» (видео) Боец ММА рекомендует читать побольше книг.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко спел песню «Марш советских танкистов» и опубликовал видеозапись на своей странице в инстаграме.

Александр сообщил, что читает книгу о Великой Отечественной войне и порекомендовал поменьше смотреть телевизор.

«Читаю книгу «План «Барбаросса». Больше читайте книг, меньше смотрите телевизор. Всего хорошего. Пока-пока», – написал Емельяненко.