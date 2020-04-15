UFC намерен провести турнир на частном острове в мае Президент UFC Дана Уайт пообещал, что его компания станет первой крупной спортивной организацией, которая вернется к обычному графику в период пандемии коронавируса.

Как заявил глава UFC в интервью ESPN, организация планирует проведение турнира на 9 мая. При этом Уайт отметил возможность того, что «Fight Island» будет готов принять мероприятие в течение месяца, но он не сообщил, где он находится.

По информации телеканала, в рамках турнира могут состояться поединки между Фергюсоном и Гейджи за временный титул в легком весе, Генри Седжудо и Домиником Крузом за титул в легчайшем весе, а также бой в полулегком весе между Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер.

Отмечается, что были согласованы еще несколько боев, а часть поединков находится на стадии завершения переговоров.

Напомним, что UFC пришлось отложить из-за пандемии турниры, назначенные на 21 марта, 28 марта, 11 апреля и 18 апреля.