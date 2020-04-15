Эдгард Запашный сообщил, что мошенники выманили у него 50 тысяч рублей (видео)

Как рассказал Запашный, ему написали с неизвестного номера и представившись бойцом UFC Алексеем Олейником, попросили 50 тысяч рублей.
«В течении года я и мой брат переводим очень серьезные деньги на благотворительность! Каждый раз, помогая кому то, мы знаем ,что эти деньги для этого человека (почти всегда это ребенок) гораздо важнее ,чем для нас сейчас!
Потеряв сумму сегодня я ощутил обиду лишь потому, что такая тварь никогда и никому не поможет, он их просто украл!» – подписал Запашный видеозапись, опубликованную в инстаграм.
Ранее российский боец UFC Алексей Олейник подтвердил, что его поединок с бразильцем Фабрисиу Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести на «Fight Island» 9 мая.
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