Алексей Олейник – о подготовке к турниру UFC: Нигде в Америке нет страшных зашоренных условий Российский тяжеловес должен 9 мая сразиться с бразильцем Вердумом.

Президент UFC Дана Уайт после отмены турнира UFC 249 не сдался и намерен провести бои 9 мая. Главное событие вечера – поединок двух американских легковесов Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона, а единственным российским участником шоу станет тяжеловес Алексей Олейник. В данный момент 42-летний боец готовится к поединку с бразильцем Фабрисио Вердумом в штате Флорида.

«Я давно подписал контракт на этот бой, давно узнал имя соперника, так что ничего нового для меня нет кроме того, что происходит в мире, – рассказал Олейник в интервью News.ru. – Но это происходит со всеми, а не только с UFC, и ничего поделать с этим нельзя, поэтому я спокойно и философски отношусь к происходящему. Мероприятие точно пройдет в Соединенных Штатах, что меня устраивает, потому что я нахожусь на подготовке здесь и в любой части страны у меня будет акклиматизация максимум два-три часа. Подготовку я пройду за пару дней. Пока у меня такая же информация, как у вас всех: турнир пройдет либо в Неваде, либо во Флориде, либо в Техасе.

Залы закрыты, но мы находим выход из ситуации и подготовка проходит нормально. Мы работаем с тренерами, со спарринг-партнерами. Единственное ограничение – количество тренировок. Их стало меньше по понятным причинам. Мы не можем работать два-три раза в день, поэтому занимаемся три раза за два дня. У нас нет ограничений на перемещения, поэтому кто хочет, находит возможность и тренируется спокойно. Нигде в Америке нет страшных зашоренных условий. Можно в любое время суток спокойно двигаться, и за это нет никаких санкций. Рекомендуется просто быть в общественных местах в масках, но есть люди, которые и в магазины ходят без них и им никто ничего не говорит. Кто хочет – тот занимается, а кто не хочет – придумывает «отмазки».

В активе Олейника 58 побед в 72 поединках в профессиональных смешанных единоборствах при 13 поражениях и одной ничьей.

42-летний Вердум провел в MMA 32 поединка, одержав 23 победы при одной ничьей и 8 поражениях.