М-1 Global отменила турнир по техническим причинам Ивент должен был пройти сегодня, 17 апреля.

Пресс-служба российской лиги смешанных единоборств М-1 Global объявила об отмене турнира по техническим причинам.

«К сожалению, нам приходится констатировать, что запланированный на сегодня закрытый турнир Selection Online не состоится.

Лига M-1 Global и телеканал M-1 Global очень хотели порадовать фанатов смешанных единоборств этим мероприятием, но в сложившихся условиях карантина организовать полноценный турнир и трансляцию не удалось по техническим причинам.

Мы продолжим прилагать усилия по организации данного турнира. Следите за подробностями и оставайтесь с нами», – говорится в заявлении пресс-службы.

Добавим, что ранее из-за пандемии коронавируса был отменен турнир UFC 249, где должен был подраться россиянин Хабиб Нурмагомедов.