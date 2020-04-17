Источник: Нурмагомедов побывал в нокауте во время тренировочного лагеря Об этом сообщает портал Meddleeasy.com.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оказался в нокауте во время подготовки к поединку с американцем Тони Фергюсоном.

Согласно источнику, инцидент произошел до возвращения бойца в Россию. Предположительно – в марте текущего года.

При этом не уточняется, повлиял этот факт на решение спортсмена отказаться от вылета в США на поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед.