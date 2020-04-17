Макгрегор похвалил Фергюсона за успешную сгонку веса и призвал сделать то же самое Нурмагомедова

Американец Тони Фергюсон сделал вес к поединку за звание чемпиона UFC, хотя, ранее стало известно об отмене его боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Эту новость прокомментировал экс-чемпион промоушена Конор Макгрегор. Он написал: «Поздравляю Тони с прекрасной победой. Теперь хотелось бы увидеть на весах другого парня».
Добавим, что президент UFC Дана Уайт сообщил о желании провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в августе или сентябре этого года.
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