Макгрегор похвалил Фергюсона за успешную сгонку веса и призвал сделать то же самое Нурмагомедова Об этом ирландец заявил в соцсети.

Американец Тони Фергюсон сделал вес к поединку за звание чемпиона UFC, хотя, ранее стало известно об отмене его боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Эту новость прокомментировал экс-чемпион промоушена Конор Макгрегор. Он написал: «Поздравляю Тони с прекрасной победой. Теперь хотелось бы увидеть на весах другого парня».

Добавим, что президент UFC Дана Уайт сообщил о желании провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в августе или сентябре этого года.