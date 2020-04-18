Емельяненко – о поединке с Исмаиловым: Когда бой, не знаю, нахожусь на самоизоляции (видео) Их поединок должен был пройти в апреле, однако, встречу перенесли на июль из-за пандемии коронавируса.

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как обстоят дела с организацией поединка против соотечественника Магомеда Исмаилова.

«Я рад приветствовать всех. Отвечаю на постоянно задаваемые одни и те же вопросы. У меня все отлично, когда бой, не знаю, нахожусь, как и вы все, на самоизоляции.

Администрация написала мне, что пока никого добавлять в друзья не могу. Так что не проситесь, не пишите, не забивайте директ, я его не читаю. Не тратьте свое время понапрасну. Всего хорошего вам. Пока-пока», – сказал боец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 18 Апр 2020 в 6:45 PDT

Напомним, их бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. 38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.