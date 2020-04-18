Тактаров – про Соловьева: Убогое существо, мне его жаль

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров рассказал о своем отношении к российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.
«Убогое существо, которое нашло мерзкую работу. Может быть, ему надо большую семью кормить, не знаю. Стараюсь не ставить себя на место других людей. Мне его жалко, не испытываю к нему ненависти, как это делают некоторые молодые люди», – сказал Тактаров.
Ранее Соловьев вступил в словесную перепалку с российским блогером Василием Уткиным и выразил мнение, что ему требуется медицинская помощь.
Бойкот Соловьеву и Уткину – единственный выход. Иначе эти двое никогда не остановятся
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