Бойкот Соловьеву и Уткину – единственный выход. Иначе эти двое никогда не остановятся - Советский спорт
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16 апреля 2020 10:07ХроникаБезъязычный Алексей

Бойкот Соловьеву и Уткину – единственный выход. Иначе эти двое никогда не остановятся

Есть способ поставить «хайп-конфликт» двух журналистов на паузу. И вы его знаете.

Способ этот прост.

Пункт первый – всем российским СМИ перестать цитировать заявления Владимира Соловьева о Василии Уткине и Василия Уткина о Владимире Соловьеве.

Пункт второй – всем подписчикам двух повздоривших журналистов отписаться от их каналов на ютубе и аккаунтов в прочих соцсетях.

Что, слабо? Ну, тогда не жалуйтесь. Значит, вам приятно потреблять этот чертов хайп. И он нужен вам в той же степени, что и тем, кто его производит и на нем же (на вас же) обогащается.

Обратите внимание, какими словами завершил последний, почти 40-минутный спич об Уткине Владимир Рудольфович в своем вечернем шоу «Соловьев LIVE». «Ставьте лайки, господа, ставьте лайки, подписывайтесь».

Все правильно. Соловьев прекрасно понимал, что многие смотрели его шоу исключительно ради «ответа Уткину». И как только ведущий перешел к другим темам, выключили картинку. Надо было успеть срубить лайки, пока аудитория прямой трансляции была максимальной.

Лень проверять рейтинги вечерней передачи Соловьева на телеканале «Россия» и его утреннего шоу на радио «Вести FM», но есть ощущение, что они поползли вниз. Причем резко. Очевидно, автомобилистов, слушавших Владимира Рудольфовича по дороге на работу, стало на порядок меньше. Как и желающих слушать про коронавирус не только днем и вечером, но и после полуночи. А других тем на ТВ сейчас нет.

И что же остается в такой ситуации? Правильно. Раскручивать, прокачивать свои телеграмы-твиттеры-ютубы. Этим сейчас занимаются многие медийные персоны. Благо пандемия, загнавшая население по домам, открывает на ниве соцсетей сказочные перспективы. Настоящий рай для «хайпожоров».

Тем смешнее было слышать, как Соловьев упрекает Уткина в желании срубить деньжат на их конфликте. Нет, в том, что Василий Вячеславович подбрасывает каждый день известную субстанцию на вентилятор исключительно из стремления «монетизировать» свою популярность, сомнений никаких. Но разве у Владимира Рудольфовича иные мотивы?

А как вам упрек в том, что Уткин работает на одну известную букмекерскую контору? Ну да, работает. Он же сейчас, по сути, фрилансер. Со всех хлебных должностей на ТВ его (в отличие от Соловьева) давно погнали. Что ж, ему теперь с голоду умирать? Как говорил герой «Берегись автомобиля» Дима Семицветов, «деньги, товарищи, пока никто не отменял».

Кстати, редакторам шоу Соловьева следовало бы лучше изучить матчасть и выяснить разницу между интернет-сайтами этой самой конторы с доменами «ru» и «com». Чтобы не ставить своего патрона в дурацкое положение, когда он говорит о сотрудничестве Уткина с компанией, забаненной на территории России.

Хотя… Может, и это было задумано? Может, тем самым Соловьев просто обеспечил себе алиби, чтобы никто не подумал о том, что… и он отрабатывает деньги букмекеров? Во всяком случае, частота упоминаний названия «уткинского спонсора» самим Владимиром Рудольфовичем выглядела, мягко говоря, подозрительно.

И Уткин с Соловьевым, поверьте, не остановятся. Обязательно будет ответ Василия Вячеславовича. А потом – Владимира Рудольфовича. И так далее до бесконечности. Такие «батлы» в условиях пандемии живучи как коронавирус. За день-два их точно не вытравишь.

И все же «вакцина» есть. Тотальный бойкот. В СМИ и соцсетях. Пусть тогда придумывают, чем еще привлечь внимание аудитории. Уверены: у них обязательно получится. Талантами господь не обделил.

А если нам действительно слабо, какие могут быть претензии к Соловьеву и Уткину? Тогда читаем, слушаем, обсуждаем, ставим лайки, жмем на колокольчики дальше.

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