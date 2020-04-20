Тони Фергюсон: Нурмагомедову пора уходить, что он, собственно, и сделал

- Считаю, что ему пора уходить, что он, собственно, и сделал. Он сбежал на дрожащих ногах, но в мире много всего происходит, и надеюсь, что сейчас Хабиб со своей семьей, и у них все хорошо. Правда я надеюсь, что Хабиб и его семья в безопасности. Когда речь заходит о семье, никогда не пытаюсь никого оскорбить, - приводит слова Фергюсона Fight Time со ссылкой на журналиста ESPN Ариэля Хельвани.
Ранее стало известно, что несмотря на отмену турнира UFC 249 Тони Фергюсон все равно решил согнать вес, сбросив более 11 килограмм. Позже американец, объяснивший свое решение обязательствами перед своей командой, спонсорами и семьей, был высмеян бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе Конором Макгрегором.
Напомним, что изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи, а бой был перенесен на 9 мая.
«Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Кокорин рассказал о «Зените» и «Локо», Европе и Путине, аварии Смолова и подарках «Анжи» Форвард «Сочи» Александр Кокорин два часа общался в прямом эфире инстаграма с журналистом-инсайдером Нобелем Арустамяном. Вот главное из их беседы. 19.04.2020 02:00 Футбол Григорьевская Юлия Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай 150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео) «Советский спорт» рассказывает о том, как может измениться боксер, если оставить его наедине с холодильником 16.04.2020 13:00 Бокс Усачев Владислав Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев Кокорин стал авторитетом, игроки «Краснодара» ушли в загул, Зарипову мало денег В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 19.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай