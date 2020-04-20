Тони Фергюсон: Нурмагомедову пора уходить, что он, собственно, и сделал Американский боец Тони Фергюсон заявил, что Хабибу Нурмагомедову пора завершать спортивную карьеру.

- Считаю, что ему пора уходить, что он, собственно, и сделал. Он сбежал на дрожащих ногах, но в мире много всего происходит, и надеюсь, что сейчас Хабиб со своей семьей, и у них все хорошо. Правда я надеюсь, что Хабиб и его семья в безопасности. Когда речь заходит о семье, никогда не пытаюсь никого оскорбить, - приводит слова Фергюсона Fight Time со ссылкой на журналиста ESPN Ариэля Хельвани.

Ранее стало известно, что несмотря на отмену турнира UFC 249 Тони Фергюсон все равно решил согнать вес, сбросив более 11 килограмм. Позже американец, объяснивший свое решение обязательствами перед своей командой, спонсорами и семьей, был высмеян бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе Конором Макгрегором.

Напомним, что изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи, а бой был перенесен на 9 мая.