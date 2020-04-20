Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова Ранее известный боец назвал уроженца Дагестана «ваххабитом».

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров объяснил свои слова, сказанные в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«У меня есть ученик, который в свое время послушал пять моих советов, стал чемпионом и является им до сих пор.

Когда я сказал про ваххабита с Цумадинского района – а я знаю, сколько там находится людей в данный момент, – тогда конкретный человек, про которого я говорил, официально перестал быть ваххабитом. Я знаю все, у меня друзья в специальных органах есть. Я никого не обзываю. Моя проблема в том, что я говорю только правду.

Меня кто-то спросил – я ответил, это мое мнение, мне не стыдно. Мне очень неприятно, что кто-то моего ученика подставляет. Я вдруг понял, что кто-то из его завистников, который, возможно, тренируется с ним, начал эту бучу.

Сейчас скажут: вот, Тактаров слабость проявил. Слабости у меня нет, у меня есть только правда. Я вам, господа провокаторы, не позволю моего прилежного ученика обижать, называть его ваххабитом. Парня ваххабитом обозвали, я сначала не понял, что мне пишут, а потом понял, что его решили подставить.

Откуда у вас такие знания, что он ваххабит, я не понял. Могу набрать десяток вас, дам информацию куда надо, вас потрясут, и информация из вас выйдет моментально. И своих, и чужих быстренько сдадите», – сказал Тактаров в прямом эфире своего Instagram-аккаунта.

«Ваххабит с Цумадинского района что-то сказал». Тактаров о первом чемпионе UFC из России