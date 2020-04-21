Александр Емельяненко: Тактаров, ты проститутка (видео) Уроженец Старого Оскола раскритиковал своего соотечественника за слова о народах Кавказа.

Известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался в адрес экс-чемпиона UFC Олега Тактарова.

«Мне видео прислали, где Тактаров нелестно отзывается о народах Кавказа. Что я могу сказать? Тактаров, ты проститутка. Ты же как-то приезжал на Кавказ. Тебя встречали, кормили, потчевали, внимание оказывали. Ты же довольным отсюда уехал.

То, что у тебя какие-то разногласия с определенными личностями, это не говорит о том, что весь Кавказ плохой. Тебя тоже многие не любят», – сказал Емельяненко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 21 Апр 2020 в 9:43 PDT

Напомним, Тактаров приезжал в гости к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, а также встречался с его отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.

Также известный боец прилетал в Грозный, где его встретил глава Чечни Рамзан Кадыров.